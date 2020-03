26^ giornata, ecco quando si recupererà, Marotta allo scoperto: “Ipotesi di buon senso”

Recupero 26 giornata– Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, le partite della 26^ giornata potrebbero essere recuperato tra il 7 e il 9 marzo. Beppe Marotta, dopo le recenti polemiche con la Lega, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla possibile data del recupero.

Juventus-Inter il 9 marzo? L’amministratore delegato nerazzurro ha risposto così: “Se questa è un’ipotesi che io appreso dai media è già una ipotesi di buon senso. Ma voglio vedere in assemblea anche le due altre ipotesi che si faranno. Queste le parole di Marotta a “Radio Anch’Io Sport”.

Leggi anche: Pagelle e Highlights 26^ giornata: Cagliari-Roma 3-4, doppio Kalinic, altro ko rossoblù. Lecce-Atalanta 2-7, Zapata show. Napoli-Torino 2-1, Insigne e Di Lorenzo condannano i granata. Lazio-Bologna 2-0, Luis Alberto-Correa, biancocelesti al comando

Recupero 26 giornata, le dichiarazioni di Marotta

Il dirigente nerazzurro ha poi aggiunto: “Noi come Inter dopo aver subito questa decisione abbiamo chiesto di convocare una assemblea straordinaria per arrivare ad una decisione armoniosa nel rispetto della regolarità, ci sono squadre che hanno saltato due partite come il Sassuolo. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma quella che c’è stata è stata una decisione per niente condivisa, è questo l’elemento di amarezza”.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare conferme ufficiali, Juventus-Inter potrebbe giocarsi il 9 marzo con l’ok da parte di bianconeri e nerazzurri.