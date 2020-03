ZENGA CAGLIARI- Walter Zenga, intervenuto in conferenza stampa insieme a Giulini, h colto l’occasione per presentarsi ai tifosi e alla nuova avventura sulla panchina del Cagliari. Il tecnico, apparso visibilmente carico, ha così ammesso: “Voglio che i dubbiosi arrivino a dire ‘ci siamo sbagliati’. Questo sta a me, alla mia professionalità e alla mia passione”.

Zenga ha poi aggiunto:”Ho trovato una squadra che non è a mille. L’importante è non cercare alibi. Nella mia mentalità c’è solo una cosa. Il lavoro. Dobbiamo lavorare per tornare a guardare con ottimismo al futuro”.

Zenga Cagliari, la conferenza stampa del neo tecnico rossoblù

Il tecnico ha poi concluso: “Non guardo al negativo, non guardo le cose con paura”, bensì all’obiettivo. Ridiamo entusiasmo sia ai giocatori che ai tifosi”.

GIULINI: “Ora riprendiamoci tutti insieme, negli ultimi tre mesi abbiamo staccato la spina e abbiamo fatto ridere”