Juventus, Higuain viola la quarantena e vola in Argentina: “Situazione grave”

Come riportato da Hernan Castillo, giornalista di TNT Sports e CNN Radio in Argentina, Higuain ha lasciato il Torino per raggiungere la mamma malata in sudamerica. L’attaccante, ovviamente, sarebbe risultato negativo al tampone eseguito nei giorni scorsi.

Non solo Higuain, anche Pjanic e Khedira hanno lasciato Torino per continuare il periodo di autoisolamento vicini ai loro cari. Ovviamente, anche in questa caso, entrambi i giocatori sono risultati negativi al tampone e con il permesso della società bianconera.

Questo il tweet del giornalista argentino:

Gonzalo Higuain viajó para Argentina después de dar negativo en Corona Virus en prueba y contra prueba. Y vino porque su mamá está muy grave de salud. Sabe q hará aislamiento pero quiere estar acá en el mismo lugar que su mamá. No sean tan forros. Gracias. Y no es mi amigo, aviso — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) March 20, 2020

Higuain vola in Argentina, cause molto gravi: la situazione

Come riportato dal giornalista argentino: “Si è scoperto il vero motivo del blitz di Higuain in Argentina. Da quello che circola dal Pipita, la mamma è in condizioni molto gravi. Non parliamo di un’influenza ma una situazione di salute molto grave. Gonzalo è risultato negativo al test del Coronavirus per due volte, prova e controprova. Sa bene che dovrà restare isolato però voleva essere nella stessa città della mamma per aiutarla visto il momento di grande difficoltà“.