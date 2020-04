Lazio, Lotito blinda Inzaghi fino al 2025: biancocelesti forti su Romagnoli

RINNOVO SIMONE INZAGHI- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, Lotito sarebbe pronto a blindare Simone Inzaghi fino al 2025. Un nuovo contratto per provare a confermare l’ottima annata in corso anche in vista della prossima stagione. Il diretto interessato, dal canto suo, sarebbe pronto a discutere il rinnovo per provare a puntare con forte decisione a far bene anche a livello europeo in vista della prossima stagione.

Le due parti potrebbero aggiornarsi nei prossimi mesi e valutare attentamente il da farsi. Cresce l’ottimismo, Lotito sembrerebbe esser pronto a blindare il suo allenatore fino al prossimo 2025.

Rinnovo Simone Inzaghi, ma non solo: Romagnoli obiettivo concreto

Non solo Simone Inzaghi, la Lazio sarebbe pronta a puntare con forte decisione anche su Romagnoli, il quale potrebbe lasciare il Milan per consentire ai rossoneri di far cassa per finanziare la prossima campagna acquisti.

Romagnoli, dal canto suo, potrebbe aprire ad un suo addio, ma il trasferimento alla Lazio potrebbe concretizzarsi solamente dinanzi ad una super offerta da oltre 45 milioni di euro. L’attuale centrale rossonero potrebbe prendere il posto di Radu sul centrosinistra, perfezionando, così, l’assetto difensivo e la qualità della difesa biancoceleste.