Inter-Messi, le dichiarazioni accendono i sogni dei tifosi: “Non è proibito”

MESSI INTER- Massimo Moratti, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io lo Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul mercato dell’Inter e sui potenziali colpi a sorpresa in vista della prossima stagione. L’ex presidente nerazzurro non ha escluso un possibile affondo per Messi, accendendo l’entusiasmo dei tifosi.

Moratti ha ammesso: “Credo non sia per niente proibito, non lo era prima di questa disgrazia. Ora poi… Messi è a fine contratto e certamente sarebbe uno sforzo da parte della società per portarlo a casa. Non so se la situazione attuale cambi in positivo o in negativo questo obiettivo, ma adesso le carte sono state sparigliate. Bisogna anche non essere esageratamente opportunisti e approfittare della situazione, ma credo che a questo livello ci sia la possibilità di vedere delle cose strane a fine anno”.

Leggi anche: Calciomercato, Milan-Icardi: clamoroso affondo. Juve su Ferran Torres. Inter, scambio Perisic-Tolisso

Messi Inter, Moratti fa sognare i tifosi dell’Inter

L’ex presidente nerazzurro ha poi concluso: “Lautaro è un bravissimo ragazzo, tiene molto alla sua carriera e quindi è giusto che i tifosi gli vogliano bene. Bisogna vedere se non rientra in quel che dicevo prima, il poter essere scambiato in un’operazione più importante per arrivare a Messi“.