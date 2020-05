Serie A: dopo le squadre Emiliane, via libera anche per gli allenamenti di Cagliari, Lazio e Roma

ALLENAMENTI CAGLIARI- Dopo l’ok della Regione Emilia Romagna, anche Lazio, Roma e Cagliari potranno riprendere ad allenarsi in maniera individuale nei proprio centri sportivi.

Ripresa allenamenti: Roma e Lazio, regione Lazio

“Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, la seguente attività:

– l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.

Allenamenti Cagliari, il via libera della Regione Sardegna

«I giocatori del Cagliari Calcio potranno allenarsi ad Assemini nel rispetto delle giuste distanze e misure di sicurezza» ha precisato il presidente della Regione Sardegna, anche se la società, stando alle ultime indiscrezioni, non sarebbe intenzionata a tornare in campo per gli allenamenti individuali.