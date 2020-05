Calciomercato, svolta Juve: Paratici conferma tutto! Inter, assalto a Cavani. Brescia, Tonali ha deciso?

SCAMBIO PJANIC ARTHUR- Secondo quanto riportato dalle parole di Fabio Paratici, intervistato ai microfoni di “Sky Sport“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con forte decisione su Arthur del Barcellona. Un acquisto che potrebbe concretizzarsi solamente dinanzi a uno scambio, con la Juventus pronta a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Pjanic.

Uno scambio che Paratici continua a tenere in piedi: “Con il Barcellona ci sentiamo sempre. In questo periodo stiamo facendo delle chiacchierate”. Trattativa pronta a entrare nel vivo? La Juventus valuterà attentamente, soprattutto perchè potrebbe partire l’affondo anche su Tonali e Pogba, altro doppio obiettivo del mercato bianconero.

Scambio Pjanic Arthur, l’Inter ha scelto Cavani

La Juventus focalizzerà le sue attenzioni su Arthur, mentre l’Inter sarebbe pronta a fiondarsi con forte decisione su Cavani. L’attaccante ex Napoli, in uscita dal PSG a costo zero, piace parecchio a Conte e Marotta. Per convincere il giocatore servirà un contratto triennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione. L’affare potrebbe entrare nel vivo solamente in caso di addio a Lautaro Martinez.

Futuro Tonali, la Juve resta in vantaggio

Infine, per quel che riguarda il futuri di Tonali, il centrocampista del Brescia, valutato circa 50 milioni di euro, potrebbe trasferirsi in bianconero. Il giocatore sarebbe entusiasta di vestire bianconero, con Paratici pronto a bruciare la forte concorrenza sul nascere. Sul giocatore resta forte l’interesse dell’Inter, del Barcellona, del City, Milan e Napoli.