Juventus, si riparte: allenamenti alla Continassa, ecco come si lavorerà. Ramsey arriva per primo!

ALLENAMENTI JUVENTUS- Riparte anche la Juventus. Dopo le visite mediche nella giornata di ieri, i bianconeri riprenderanno gli allenamenti alla Continassa osservando il protocollo di sicurezza. Il primo ad arrivare alla Continassa è strato Ramsey.

Gli allenamenti verranno svolti, ovviamente, in maniera individuale. Distanza di sicurezza in campo e mancato utilizzo degli spogliatoi. Di fatto, la Juventus metterà a disposizione dei suoi giocatore le camere del J-Hotel, albergo di proprietà, dove i giocatori potranno fare la doccia post allenamento, evitando contatti e osservando le forme di massima sicurezza.

Allenamenti Juventus, uno sguardo al mercato: possibile scambio Pjanic-Arthur

Non solo ripresa degli allenamenti, la Juventus è già concentrata anche in chiave mercato. Come riportato nelle ultime ore, Paratici avrebbe confermato dei timidi dialoghi con il Barcellona. Si lavora, sotto traccia, sul possibile scambio Pjanic- Arthur. Il centrocampista brasiliano piace parecchio a Sarri, il quale lo avrebbe individuato come pedina ideale per la sua nuova idea tattica impostata sul 4-3-3.

Detto questo, occhio anche al capitolo Pogba. Il centrocampista del Manchester United, valutato oltre 100 milioni di euro, potrebbe far ritorno in bianconero solamente in caso di un altro scambio in stile Pjanic-Arthur. Douglas Costa e Ramsey potrebbero rappresentare le due pedine ideali per convincere la società inglese a dire sì.