Calciomercato: Juventus, Werner più di Icardi, ecco perchè! Napoli, via Milik: scelto il nuovo n.9

WERNER JUVENTUS- Il calciomercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo in vista della prossima sessione estiva. Paratici partirà alla carica per l’acquisto di un nuovo centravanti, abile in area di rigore, ma capace di adattarsi alla perfezione nella nuova idea di 4-3-3 di Sarri. Icardi resta il sogno nel cassetto, ma nelle ultime ore starebbe avanzando in maniera prepotente la candidatura di Timo Werner.

L’attaccante tedesco rappresenta la punta ideale per il gioco di Sarri, forte in ripartenza, letale in area di rigore e adattabile anche come punta esterna in caso di grande emergenza. Sul giocatore resta forte anche l’interesse del Liverpool, pronto a puntare con forte decisione sull’attuale attaccante del Lipsia. Non solo Werner, la Juventus valuterà attentamente anche il capitolo cessioni, con Paratici pronto a sacrificare Pjanic, Higuain, Douglas Costa, De Sciglio, Bernardeschi e uno tra Ramsey e Rabiot.

Werner Juventus, assalto anche a Milik? Il Napoli punterà forte su Belotti

Non solo Werner, la Juventus potrebbe valutare anche un ipotetico affondo per Milik, in uscita dal Napoli e pupillo di Sarri. Il polacco ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, cifra che difficilmente la Juventus deciderà di mettere sul piatto della bilancia in favore del club azzurro.

Il Napoli, dal canto suo, proverà l’assalto a Belotti. L’attaccante del Torino potrebbe lasciare la compagine granata di fronte a un’offerta cash da circa 50 milioni di euro.