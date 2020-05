Juventus, Pjanic e De Sciglio al Barcellona per Semedo? Ecco il vero retroscena!

PJANIC BARCELLONA- Secondo quanto riportato da “DiarioSport”, Juventus e Barcellona sarebbero pronte a intavolare una trattativa su uno scambio con protagonisti, Pjanic, De Sciglio e Semedo. Come evidenzia il giornale spagnolo, la società bianconera sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta con Pjanic+De Sciglio+25 milioni per arrivar a Semedo. Scenario a dir poco improbabile, anche per il piano della Juventus sarà quello di sacrificare Pjanic solamente di fronte a una contropartita di grande valore.

Paratici potrebbe privarsi del centrocampista bosniaco solamente in cambio di Arthur o De Jong. Occhio anche allo scenario Jorginho, trattativa che potrebbe entrare nel vivo qualora l’affare Arthur dovesse saltare in maniera definitiva. Il centrocampista ex Napoli piace particolarmente a Sarri.

Pjanic Barcellona, i nuovi possibile scenari di mercato della Juventus

Non solo Pjanic al Barcellona, occhio anche al possibile passaggio di Pogba in bianconero con assalto reale e concreto da parte della dirigenza juventina. Paratici potrebbe tentare l’affondo proponendo Rabiot e Douglas Costa allo United per cercare di riportare a Torino il centrocampista transalpino.

Le prossime settimane si annunciano decisive, ma un messaggio è già chiaro: la Juve non si priverà di Pjanic se non di fronte a una contropartita che consentirà ai bianconeri di sostituire adeguatamente l’ex Roma.