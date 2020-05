Calciomercato, Cavani-Inter: ora si fa sul serio. La Juve piomba su Raul Jimenez

CAVANI INTER- Dopo la beffa Mertens, ormai pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli, l’Inter avrebbe individuato in Cavani il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. L’attaccante del PSG, in scadenza di contratto con il club parigino, potrebbe dire sì alla corte interista. Servirà un ricco contratto da circa 7,5 milioni di euro per convincere il giocatore a dire sì, fermo restano che il diretto interessato resta nel mirino anche di Napoli e Atletico Madrid.

L’attaccante piace parecchio a Conte, il quale vorrebbe averlo a disposizione per formare un nuovo tandem offensivo al fianco di Lukaku, considerando l’addio ormai certo di Lautaro Martinez. L’argentino, con clausola rescissoria da 111 milioni di euro, potrebbe vestire blaugrana di fronte a un’offerta contrattuale da circa 13 milioni di euro stagionali.

Cavani Inter, la Juventus punta Raul Jimenez

Occhio anche al mercato della Juventus. I bianconeri potrebbero puntare con forte decisione su Icardi, ma tutto dipenderà dalle richieste del PSG in caso di riscatto dall’Inter. Trattativa complicata per i bianconeri, ecco perchè Paratici starebbe valutando il colpo a effetto targato Raul Jimenez. L’attaccante messicano in forza al Wolverhampton, piace parecchio a Sarri.

Non solo, resta viva anche la pista Milik, ma in questo caso tutto dipenderà dalle richieste del Napoli. 60-65 milioni la valutazione fatta dal club azzurro per l’attaccante polacco. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.