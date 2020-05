Juventus, Higuain pronto a riprendersi i bianconeri: ecco cosa cambierà sul mercato!

HIGUAIN JUVENTUS- Dopo il periodo di quarantena trascorso in Argentina, Gonzalo Higuain è ritornato a lavoro alla Continassa pronto per il finale di stagione. L’ex Napoli, stando alle ultime indiscrezioni, ha raggiunto una condizione fisica ottimale: -1kg sulla bilancia e tanta voglia di far ritorno in campo per un finale di stagione d’assoluto protagonista.

Sarri potrebbe preferire Dybala nel nuovo ruolo di finto nove, ma non è escluso che Higuain possa ritagliarsi il suo spazio soprattutto in vista di agosto, quando andrà in scena la Champions League. Futuro ancora tutto da decidere, ma difficilmente il Pipita resterà alla Juventus anche in vista della prossima stagione.

Leggi anche: Calciomercato, Lautaro-Barcellona: le cifre dell’affare. Pjanic-Arthur, c’è il via libera

Higuain Juventus, quale futuro per il centravanti argentino?

Paratici valuterà con calma il futuro dell’ex Napoli. Il River Plate sogna il grande ritorno, ma tutto dipenderà dalla decisione del Pipita. La sensazione è che l’attaccante argentino voglia continuare ancora in Europa. Nelle ultime ore starebbe avanzando anche l’ipotese MLS, ma occhio al possibile affondo dell’Atletico Madrid.

Il Pipita peserà 18 milioni nel nuovo bilancio bianconero: difficilmente una nuova squadra metterà sul piatto della bilancia un’offerta simile, ecco perchè non è escluso che Higuain e la Juventus possano sedersi a tavolino per discutere una possibile rescissione consensuale del contratto. Più improbabile un rinnovo con conferma in maglia bianconera.