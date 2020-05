Calciomercato, Arthur dice no alla Juve: assalto a Jorginho. Brescia, Cellino scarica Balotelli: “Siamo delusi”

ARTHUR JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Marca“, Arthur avrebbe comunicato al Barcellona la sua volontà di restare in maglia blaugrana rifiutando tassativamente il trasferimento alla Juventus. Il centrocampista, come riporta il quotidiano spagnolo, avrebbe annunciato la sua decisione anche a Paratici. Salta lo scambio con Pjanic? Sì, la sensazione che il club bianconero punti in maniera concreto su Jorginho del Chelsea, individuato come piano B e pupillo assoluto di mister Sarri.

L’ex Napoli potrebbe vestire bianconero proprio in campo di Pjanic, ma in questo caso i bianconeri potrebbero ricevere in cambio anche un’altra contropartita tecnica o una contropartita economica. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.

Arthur Juventus, ma non solo. Il Brescia scarica Balotelli, Cellino: “Con la testa non è più qui”

Massimo Cellino, intervistato a Telelombardia, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista e malcontento su Mario Balotelli: “Mario è un ragazzo particolare ed è anche scontato che con la testa non sia più con noi, niente di diverso da come è sempre stato. Perché non ha reso? C’entra anche la sua gestione specie all’inizio quando c’era Corini che gli voleva bene ed è stato anche un po’ viziato. Ad esempio venivano accettati un po’ dei suoi ritardi”.

Il presidente delle Rondinelle ha poi concluso: “È sbagliato imputare tutto solo a Mario, però la delusione c’è e forse c’è anche da parte sua. Gli volevo bene, speravo che l’aria di casa e la voglia di Nazionale lo facessero andare bene. Siamo tutti delusi”