Serie A, UFFICIALE: si riparte il 20 giugno. Il nuovo calendario e le date della Coppa Italia

CALENDARIO SERIE A- Ora è ufficiale: la Serie A ripartirà il 20 giugno con la 27^ giornata, mentre dal 13-14 giugno ci sarà spazio per le semifinali di Coppa Italia con finale programmata per il 17 giugno. I recuperi della 25^ giornata, invece, saranno fissati per il 24 giugno.

Fine delle attese, il campionato si prepara a ritornare nel vivo con la 27^ giornata. Occhio anche ai nuovi orari. Come evidenziato dalla riunione di Lega, si potrebbe ripartire con le tre fasce d’orario anticipate nei giorni scorsi: 17:00, 19:15 e 21:30.

Calendario Serie A, scoppia la polemica Coppa Italia: Milan e Inter furiose

Semifinali e finali di Coppa Italia nel giro di tre giorni, una soluzione che ha scatenato l’ira del Milan e dell’Inter. Secondo quanto affermato dal presidente rossonero, Scaroni, il club rossonero non avrebbe accettato di buon gusto la soluzione ravvicinata delle sfide di Coppa Italia: “Sotto il profilo sportivo troviamo discutibile assegnare un titolo importante in così poco tempo dopo tre mesi di lockdown. Capiamo il voler offrire partite di qualità, ma…”.

Dello stesso parere anche l’Inter: il club nerazzurro, come evidenzia l’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, sarebbe pronta a schierare a formazione primavera in vista della sfida contro il Napoli valida per le semifinali di ritorno della Coppa Italia.