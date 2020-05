Calciomercato, la Juve si tuffa su Pedro. Inter, Lautaro al Barça: ecco il nuovo piano per Cavani

PEDRO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Pedro del Chelsea. Come riferito dai colleghi de “Il Tempo”, l’esterno offensivo del Chelsea, il quale si svincolerà a costo zero dal prossimo 30 giugno, piace parecchio a Sarri, il quale potrebbe riabbracciarlo dopo la recente esperienza in maglia Blues.

Detto questo, sul giocatore, come noto, resta il forte interesse della Roma, pronta a convincere il giocatore a sposare il nuovo progetto giallorosso. Detto questo, massima attenzione anche al piano cessioni della Juventus. Paratici potrebbe valutare l’idea di cedere Pjanic, Higuain, De Sciglio, Bernardeschi e Rabiot, giocatore poco affini ai nuovi piano societari e tattici della Juventus del futuro.

Pedro alla Juventus e Lautaro al Barcellona: i nuovi scenari del prossimo mercato

Occhio anche al prossimo mercato dell’Inter. Il club nerazzurro sarebbe pronto a confermare la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona di fronte al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, la quale scadrà nei primi giorni di luglio. Detto questo, i nerazzurri avrebbe individuato in Cavani il sostituto dell’attaccante argentino.

L’ex Napoli, come noto, lascerà il PSG a fine stagione. Affare a costo zero, ma servirà un ricco contratto da oltre 8 milioni di euro stagionali per convincere il Matador dire sì!