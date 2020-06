Napoli, Gattuso caccia Lozano dall’allenamento: ora che succede?

GATTUSO LOZANO- Mister Gattuso non guarda in faccia a nessuno e nel corso dell’ultimo allenamento ha deciso di allontanare Lozano, il quale non avrebbe preso parte alla seduta in maniera attenta e concentrata. Una mossa che sottolinea la grande carica del tecnico del Napoli, pronto al rush finale di campionato per cercare di tenere vivo il sogno europeo. Questo ciò che riporta l’odierna edizione del “Corriere dello Sport”.

L’attaccante messicano, assoluta delusione di questo campionato, potrebbe lasciare il Napoli già a fine stagione. Il giocatore piace all’Everton di Ancelotti, ma piace particolarmente anche al Manchester United, il quale potrebbe puntare su Lozano per sostituire Sanchez. Il cileno farà ritorno dall’Inter, ma lascerà sicuramente lo United.

Gattuso Lozano, cambia il mercato del Napoli: rinnovo Mertens immediato, addio a Milik

Come accennato, il futuro di Lozano sarà lontano da Napoli, ma attenzione al piano mercato dei partenopei in vista della prossima stagione. Mertens rinnoverà con i partenopei: accordo ormai raggiunto, si attende solamente l’ufficialità dell’operazione. Possibile rinnovo anche per Callejon, il quale potrebbe cambiare idea e restare in Italia anche in vista della prossima stagione.

Verso l’addio Milik. L’attaccante polacco piace parecchio alla Juventus, società pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da circa 50 milioni di euro. 20-25 milioni di euro cash, più il cartellino di Bernardeschi.