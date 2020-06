Cagliari, Giulini allo scoperto: “In Sardegna zero contagi, riapriamo gli stadi ai tifosi”

GIULINI CAGLIARI- Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha scritto una lettera ai vertici del calcio per spingere alla riapertura della Sardegna Arena ai tifosi. Queste le parole del presidente riportato dall’odierna edizione de “L’Unione Sarda”.

“In Sardegna il contagio è pari a zero, permetteteci di accogliere all’Arena i nostri tifosi. Le istituzioni nazionali e regionali possano prendere in considerazione l’idea di consentire lo svolgimento delle competizioni sportive professionistiche con accesso limitato al pubblico, quantomeno nelle regioni ad indice di contagio pari a zero. In osservanza di protocolli da adottarsi ad hoc e volti a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli spettatori”

Leggi anche:Serie A, recuperi 25^ giornata: le probabili formazioni, si parte con Torino-Parma

Cagliari, Giulini spinge per il ritorno dei tifosi allo stadio

Il presidente del club rossoblù ha poi concluso la sua lettera sottolineando alcuni dettagli: “Riteniamo importante riportare l’auspicio delle massime autorità calcistiche a livello mondiale e nazionale, e in particolare le dichiarazioni ufficiali del presidente della Fifa Gianni Infantino del 6 giugno destinate alle 211 Federazioni Associate, nonché quelle rilasciate dal presidente della Figc Gabriele Gravina, le quali convergono nell’auspicare l’adozione di misure che consentano l’apertura parziale e in sicurezza degli stadi ai tifosi, la cui presenza fisica rappresenta un elemento centrale e imprescindibile dello svolgimento delle manifestazioni calcistiche, da un punto di vista sia sportivo, sia sociale”.