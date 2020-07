Pagelle e Highlights 31^ giornata Serie A: SPAL-Udinese 0-3, De Paul, poi Okaka e ancora Lasagna! Verona-Inter 2-2, beffa nerazzurra: altra rimonta

PAGELLE 31 GIORNATA- Archiviata la 30^ giornata, la Serie A si prepara all’inizio del 31° turno con Lecce-Lazio match apripista di questa 31^ giornata. Occhi puntati anche sulla super sfida di San Siro tra Milan-Juventus, con bianconeri in campo senza De Ligt e Dybala, al loro posto pronti Rugani e Higuain. L’ex Empoli resta in ballottaggio con Chiellini per una maglia da titolare. Chiuderà il 31° turno il match tra Verona-Inter, sfida in programma giovedì alle 21:45.

Pagelle 31 giornata Serie A 2019/2020: voti e Highlights dei match

Pagelle Lecce Lazio 2-1

LECCE (4-3-2-1): Gabriel 6; Donati 5.5, Lucioni 7, Paz 6,Calderoni 6; Mancosu 5, Petriccione 6.5 (dal 27′ s.t. Deiola 6), Barak 6; Falco 6.5 (dal 27′ s.t. Rispoli 6.5), Saponara 6.5 (dal 14′ s.t. Farias 6); Babacar 7 (dal 6′ s.t. Majer 6).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Patric 4, Acerbi 6, Radu 5.5 (dal 1′ s.t. Luiz Felipe 5.5); Lazzari 6.5 (dal 38′ s.t. Adekanye s.v.), Parolo 6 (dal 25′ s.t. Cataldi 6), Leiva 6 (dal 1′ s.t. Milinkovic Savic 6), Luis Alberto 6.5, Jony 6 (dal 1′ s.t. Lukaku 5.5); Caicedo 6.5, Immobile 5.

Pagelle Milan Juventus 4-2

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 6.5; Conti 6 (82’ Calabria s.v.), Kjaer 5, Romagnoli 5, Hernandez 6; Kessié 7, Bennacer 6.5; Saelemaekers 6 (59’ Leao 7), Paquetà 5 (46’ Calhanoglu 6.5), Rebic 7.5 (82’ Krunic s.v.); Ibrahimovic 6.5 (67’ Bonaventura 6.5). Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6 (77’ Alex Sandro 4.5), Rugani 5, Bonucci 5, Danilo 5; Bentancur 6 (94′ Muratore s.v.), Pjanic 5.5 (69’ Ramsey 5.5), Rabiot 6.5 (69’ Matuidi 5.5); Bernardeschi 5.5, Higuain 5 (69’ Douglas Costa 6), Cristiano Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri.

Pagelle Fiorentina Cagliari 0-0

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Ceccherini 6, Caceres 6.5; Venuti 5.5, Duncan 6.5, Badelj 6 (60′ Pulgar 6), Lirola 6 (58′ Dalbert 5.5); Chiesa 5 (46′ Ghezzal 5.5), Vlahovic 5 (75′ Cutrone s.v.), Ribery 6.5 (75′ Kouame 6.5).

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 7; Walukiewicz 6, Klavan 6.5, Lykogiannis 6; Nandez 5.5, Rog 6 (63′ Ionita 5.5), Birsa 5.5 (79′ Faragò s.v.), Nainggolan 5.5, Mattiello 6; Joao Pedro 5.5 (63′ Ragatzu 6), Simeone 6.

Pagelle Genoa Napoli 1-2

Genoa (3-5-2): Perin 6.5; Goldaniga 6.5, Zapata 6, Masiello 6; Biraschi 6, Behrami 5.5 (dal 19′ s.t. Lerager 6), Schone 6, Cassata 5.5 (dal 25′ s.t. Iago Falque 6), Barreca 5.5; Sanabria 5.5 (dal 25′ s.t. Pandev 6), Pinamonti 5 (dal 37′ s.t. Favilli s.v.).

Napoli (4-3-3): Meret 6.5; Hysaj 6, Maksimovic 6, Manolas 6, Mario Rui 6.5; Elmas 6.5 (dal 37′ s.t. Zielinski s.v.), Lobotka 6.5, Ruiz 6.5 (dal 42′ s.t. Allan s.v.); Politano 5 (dal 18′ s.t. Lozano 7), Mertens 7 (dal 18′ s.t. Milik 6), Insigne 6.5 (dal 37′ s.t. Younes s.v.).

Pagelle Atalanta Sampdoria 2-0

Atalanta: Gollini 6; Toloi 7, Caldara 6, Djimsiti 5.5 (dal 52′ de Roon 6); Hateboer 5.5, Pasalic 6 (dal 69′ Muriel 7), Freuler 6.5, Gosens 5.5 (dall’86’ Castagne s.v.); Gomez 6.5; Ilicic 5 (dal 69′ Malinovskyi 6.5 ), Zapata 5 (dall’86’ Sutalo s.v.)

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 5.5, Yoshida 6, Colley 6, Murru 6; Depaoli 6 (dal 92′ D’Amico s.v.), Ekdal 5.5 (dall’82’ La Gumina s.v.), Thorsby 5, Linetty 6, Jankto 6 (dall’82’ Augello s.v.); Gabbiadini 6.5 (dall’82’ Ramirez s.v.).

Pagelle Bologna Sassuolo 1-2

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 6, Bani 5,5, Denswil 5,5, Dijks 5; Schouten 5 (74′ Baldursson 6), Medel 5,5 (61′ Dominguez 6), Svanberg 5 (61′ Sansone 5,5); Orsolini 5 (74′ Skov Olsen 5), Palacio 6 (82′ Cangiano SV), Barrow 6. A disp: Da Costa, Sarr, Olsen, Mbaye, Danilo, Corbo, Krejci, Juwara. All. Sinisa Mihajlovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6,5, Chiriches 7, Peluso 6,5 (72′ Ferrari 6), Rogerio 6,5; Magnanelli 6,5, Locatelli 6,5 (80′ Magnani SV); Berardi 7 (80′ Bourabia SV), Defrel 6 (72′ Traoré 6), Haraslin 7 (65′ Boga 6); Caputo 6

Pagelle Roma Parma 2-1

ROMA: Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 5, Ibanez 6; Bruno Peres 6.5 (66′ Kolarov 6), Diawara 6 (81′ Villar 6), Veretout 6.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6.5 (90′ Zaniolo s.v), Pellegrini 6 (81′ Perez s.v); Dzeko 5.5.

PARMA: Sepe 6.5; Darmian 5.5, Alves 6, Iacoponi 6, Pezzella 5; Kucka 6.5, Hernani 6, Barillà 6 (62′ Karamoh 6); Kulusevski 6 (80′ Caprari s.v), Cornelius 6.5 (45′ Kurtic 6), Gervinho 6.

Pagelle Torino Brescia 3-1

Torino: Sirigu 6.5; De Silvestri 6 (90′ Djidji s.v), Lyanco 6, Nkoulou 6, Bremer 5.5; Verdi 7.5 (80′ Lukic s.v), Meite 7, Rincon 5.5, Ansaldi 5.5 (76′ Aina 6); Zaza 6.5, Belotti 7 (89′ Berenguer s.v).

Brescia: Joronen 6; Sabelli 5.5, Papetti 5, Mateju 5, Martella 5.5; Spalek 6 (75′ Skrabb 5), Tonali 6 (61′ Viviani 5.5), Dessena 5.5 (76′ Ndoj 5.5), Bjarnason 5 (62′ Zmrhal 5.5); Donnarumma 5, Torregrossa 6.5 (89′ Ghezzi ng).

Pagelle SPAL Udinese 0-3

SPAL (4-4-1-1): Letica 6; Sala 6, Vicari 5, Bonifazi 4,5, Felipe 5; D’Alessandro 5 (72′ Reca 5,5), Missiroli 5 (46′ Dabo 5,5), Valdifiori 5, Murgia 6 (63′ Strefezza 6); Castro 4,5 (72′ Floccari 5); Petagna 4,5 (84′ Cerri SV). A disposizione: Thiam, Meneghetti, Di Francesco, Tomovic, Salamon, Cuellar, Tunjov. Allenatore: Di Biagio

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Nuytinck 7, De Maio 6,5 (76′ Samir 6), Becao 7; Larsen 6,5, De Paul 7, Walace 6, Fofana 6,5 (91′ Ballarini), Zeegelaar 6 (76′ Ter Avest 6); Lasagna 6 (82′ Nestorovski SV), Okaka 7 (82′ Teodorczyk SV).

Pagelle Verona Inter 2-2

HELLAS VERONA: Silvestri 6.5; Rrahmani 6.5, Gunter 6, Kumbulla 6 (82′ Empereur ng); Faraoni 6.5, Amrabat 7.5, Veloso 7, Dimarco 5 (63′ Adjapong 6); Lazovic 7 (83′ Verre ng), Pessina 6; Stepinski 6 (52′ Di Carmine 6).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Srkiniar 4, de Vrij 6, Godin 6; Candreva 7, Brozovic 4.5 (69′ Vecino 5.5), Gagliardini 6, Young 6; Borja Valero 6 (88′ Eriksen ng); Lukaku 6.5 (75′ Lautaro 6), Sanchez 6.5.