PROBABILI FORMAZIONI 36 GIORNATA- 35° turno di Serie A in soffitta e ora spazio alla 36^ giornata. Si partirà con la sfida tra Milan-Atalanta, con rossoneri a caccia di punti fondamentali per il 5° posto e per la qualificazione alla prossima Europa League. La Dea, dopo una strepitosa stagione, proverà a rincorrere l’obiettivo secondo posto, con il sogno scudetto ormai “ufficiosamente” sfumato. Chiuderà la 36^ giornata la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus-Sampdoria, con bianconeri pronti a chiudere la pratica scudetto per il nono anno consecutivo.

Probabili formazioni 36 giornata Serie A 2019/2020

Probabili formazioni MILAN-ATALANTA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.

Probabili formazioni BRESCIA-PARMA

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Mateju, Chancellor, Papetti, Semprini; Spalek, Dessena, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Barillà, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Probabili formazioni GENOA-INTER

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Masiello, Goldaniga, Criscito; Behrami, Schöne, Cassata; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lukaku, Lautaro.

Probabili formazioni NAPOLI-SASSUOLO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

Probabili formazioni BOLOGNA-LECCE

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula.

Probabili formazioni ROMA-FIORENTINA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Pulgar, Lirola; Cutrone, Ribery.

Probabili formazioni VERONA-LAZIO

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Probabili formazioni SPAL-TORINO

SPAL (4-5-1): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Murgia, D’Alessandro; Petagna.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

Probabili formazioni CAGLIARI-UDINESE

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

Probabili formazioni JUVENTUS-SAMPDORIA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli.