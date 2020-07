PAGELLE 37 GIORNATA- Archiviato il discorso scudetto e il capitolo Champions League, restano da sciogliere gli ultimi dubbi sulla lotta Europa League e in chiave salvezza. Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata. Si partirà con la sfida tra Parma-Atalanta, con ducali pronti a congedarsi dal Tardini con un risultato positivo e Atalanta a caccia di punti fondamentali per la conquista del secondo posto. Chiuderà il 37° turno il match tra Torino-Roma. La Juventus, già Campione d’Italia, farà visita al Cagliari, ormai salvo e senza nessuna particolare pressione.

Leggi anche: Infortuni Serie A, aggiornamenti LIVE: Juve, si ferma Dybala, elongazione del retto femorale. Milan, ko Conti. Roma, Pellegrini operato al setto nasale

Pagelle 37 giornata Serie A 2019/2020: voti e Highlights dei match

Pagelle PARMA-ATALANTA

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, A. Gomez; D. Zapata.

Pagelle INTER-NAPOLI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Pagelle LAZIO-BRESCIA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Papetti, Mateju; Zmrhal, M. Viviani, Tonali, Spalek; Torregrossa, Ayé.

Pagelle SASSUOLO-GENOA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Romero; Ankersen, Behrami, Schone, Lerager, Criscito; Pandev, Pinamonti.

Pagelle UDINESE-LECCE

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

Pagelle SAMPDORIA-MILAN

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Pagelle VERONA-SPAL

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Empereur; Eysseric, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.

Pagelle FIORENTINA-BOLOGNA

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella. Caceres; Chiesa, Ghezzal, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Pagelle CAGLIARI-JUVENTUS

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Rog, Birsa, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo.

Pagelle TORINO-ROMA

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; B. Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.