Pagelle e Highlights 38^ giornata Serie A: PROMOSSI e BOCCIATI dei match (LIVE)

PAGELLE 38^ GIORNATA- Semaforo verde e via all’ultimo turno di campionato prima del rompete le righe in vista della prossima stagione. Serie A terminata, ma ora spazio alla fase finale della Champions League. La 38^ giornata partirà con la sfida tra Brescia-Sampdoria, mentre chiuderà il 38° turno il match tra Sassuolo-Udinese. Spicca la super sfida tra Juventus-Roma, con i bianconeri pronti a un abbondante turnover in vista della sfida contro il Lione. Non ci sarà Cristiano Ronaldo il quale non è stato convocato da mister Sarri in vista della sfida contro i giallorossi.

Pagell 38^ giornata Serie A 2019/2020: voti e Highligts

Pagelle Brescia Sampdoria

BRESCIA (3-5-2): Andrenacci; Sabelli, Mangraviti, Mateju; Zmrhal, Tonali, Spalek, Martella; Aye, Torregrossa.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Ramirez, Quagliarella.

Pagelle Atalanta Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku.

Pagelle Juventus Roma

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Wesley, De Ligt, Rugani, Coccolo; Muratore, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

Pagelle Milan Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Paquetà; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Lykogiannis, Ionita, Ladinetti, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Pagelle Napoli Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile.

Pagelle SPAL Fiorentina

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Murgia, Dabo, Missiroli, Fares; Petagna, Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Duncan, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Pagelle Bologna Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meitè, Rincon, Berenguer; Verdi; Zaza, Belotti.

Pagelle Genoa Verona

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata; Biraschi, Lerager, Schone, Cassata, Jagiello; Pandev, Pinamonti.

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Di Carmine.

Pagelle Lecce Parma

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Shakhov, Petriccione, Barak; Mancosu, Falco; Lapadula.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Pezzella, Bruno Alves, Gagliolo; Kulusevski, Kurtic, Barillà; Siligardi, Caprari, Gervinho.

Pagelle Sassuolo Udinese

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Ter Avest, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna.