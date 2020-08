Serie A 2020/2021, UFFICIALE: si ripartirà il 19 settembre, occhio alla pausa natalizia

SERIE A 2020 2021- Ora è ufficiale, la nuova Serie A aprirà le danze dal 19 settembre. Le squadre avranno modo di riposarsi un paio di settimane prima di riconcentrarsi totalmente nell’inizio della nuova stagione. Breve ritiro, poi spazio alla prima giornata di campionato. Da capire e valutare quando verrà formulato il calendario, anche se la sensazione è che tutto verrà posticipato dopo la fine delle competizioni europee.

Una nuova stagione pronta a entrare nel vivo con qualche punto interrogativo sull’accessibilità agli stadi e sul virus che continua a far riflettere gli addetti ai lavori. Detto questo, la Juventus proverà a difendere l’ennesimo scudetto, provando la cavalcata trionfale al 10° titolo di fila.

Serie A 2020/2021, in attesa del calendario: pausa natalizia più breve

Come accennato, cresce l’attesa per la prossima pubblicazione del nuovo calendario, ma è già chiaro che ci sarà una pausa natalizia più breve. Le squadra staccheranno la spina dal 23 dicembre al 3 gennaio, poi si tornerà subito in campo per cercare di concludere la stagione prima dell’inizio degli Europei.