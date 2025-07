Non solo Rafa Marin, il Napoli vende anche lui: 30 milioni in cassa

Dirigenza partenopea scatenata non solo in entrata: al lavoro per sfoltire la rosa tra ufficialità e cessioni vicini, arrivano 30 milioni in cassa

Kevin De Bruyne e Luca Marianucci già ingaggiati ed ufficializzati, con il belga che l’1 luglio ha anche cambiato la bio, Noa Lang e Sam Beukema in dirittura d’arrivo. Il Napoli non perde tempo, la dirigenza sta provando ad accontentare il tecnico salentino che ha chiesto la rosa al gran completo già per il ritiro di Dimaro.

Non sarà ovviamente possibile, perché all’appello mancano ancora diverse pedine. Dal portiere di riserva al centravanti fino al secondo esterno offensivo senza dimenticare il vice Di Lorenzo. Insomma, se il Napoli non è un cantiere aperto, di certo non si può dire come già in Trentino vedremo la rosa che disputerà la prossima stagione.

Chiudere per i due olandesi è però la priorità nelle prossime ore: definiti i due affari, che peraltro sono davvero vicinissimi alla fumata bianca, sarà poi tempo di dedicarsi alle altre priorità. Nell’ordine Darwin Nunez, preferito a Lorenzo Lucca per il ruolo di centravanti, e Juanlu Sanchez, 21enne terzino del Siviglia individuato come perfetto alter ego del capitano.

Un altro big via: va in Bundesliga e la dirigenza incassa ancora

Non solo acquisti, però. Il Napoli è senza dubbio la squadra che può spendere di più sul mercato, con un budget di circa 200 milioni messi sul piatto dal patron De Laurentiis per costruire una sorta di armata quasi invincibile in Italia ed in grado di dire la sua in Europa.

La dirigenza, però, deve tagliare anche quei rami secchi che ormai non fanno più parte del progetto azzurro. Tra calciatori in rosa nell’ultima stagione e quelli di rientro dai prestiti, la lista non è mica corta. Oggi, però, è stato un nodo cruciale: l’addio ufficiale a Rafa Marin. Prestito oneroso da un milione di euro più diritto di riscatto fissato a 15 e forzieri di Castel Volturno che si riempiono.

Il prossimo step è trovare un club anche per Jesper Lindstrom, di ritorno dall’Everton dopo una stagione con 27 presenze e nessun gol all’attivo. Manna ha provato ad inserirlo senza successo come contropartita nell’affare Ndoye ma per lui è possibile una cessione in Germania, in un campionato che ha esaltato le sue qualità.

Già fissato il suo prezzo di acquisto, 18 milioni di euro che farebbero salire ad oltre 30 i milioni incassati compreso l’addio di Rafa Marin. Un bottino non da poco, a patto che il direttore sportivo azzurro riesca a piazzare l’esterno danese pagato 25 milioni di euro due estati fa.