CONFERENZA STAMPA DI FRANCESCO- Eusebio Di Francesco si presenta ai suoi nuovi tifosi e si prepara all’inizio della nuova avventura sulla panchina del Cagliari. Grande feeling con Giulini e nuovo progetto entusiasmante sotto tutti i punti di vista. Di Francesco è apparso carico e pronto a iniziare il nuovo percorso.

Conferenza stampa Di Francesco: “Riportiamo entusiasmo”

Il neo tecnico del Cagliari ha così affermato: “Vogliamo riportare entusiasmo e un bel gioco, e divertirci. Sono convinto che miglioreremo sotto tutti i punti di vista. Mi ha convinto il presidente, mi voleva a tutti i costi e c’è grande voglia di condividere ogni scelta in vista del futuro e non solo del mercato. Per me è fondamentale per ripartire dopo tre mesi particolari alla Sampdoria, forse non ero particolarmente convinto e ho scelto in maniera avventata. In tanti hanno scritto che sono stato esonerato, ma mi sono dimesso io dopo tre mesi in cui non ho fatto bene. Con Giulini invece c’è stata subito empatia sotto tutti i punti di vista”.

SU NAINGGOLAN: “Radja lo conosco benissimo, ma ora è un giocatore dell’Inter. Non dipenderà solo da noi ma anche dalle loro scelte, ma l’auspicio di tenerlo ci sarebbe visto il suo attaccamento alla maglia”.