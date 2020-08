Calciomercato 8 agosto| Jorginho-Juve, tutta la verità. Milan, rinnovo Ibra: ci siamo

CALCIOMERCATO 8 AGOSTO- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista della prossima sessione di mercato, la quale si annuncia decisamente avvincente e ricca di possibili colpi di scena.

Calciomercato Juventus

I bianconeri potrebbero puntare con forte decisione su Jorginho in vista della prossima stagione. Il centrocampista del Chelsea, pupillo di Sarri, potrebbe rappresentare il profilo ideale per il prossimo 4-3-3 del tecnico toscano. Circa 50 milioni di euro la valutazione fatta dal Chelsea, Paratici potrebbe aprire alla trattativa solamente dinanzi a un’offerta di prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Ibrahimovic. Breve distanza tra domanda e offerta, ma la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nel corso delle prossime ore. Trapela totale ottimismo.

Calciomercato 8 agosto: Lazio-David Silva, accordo vicino. Fiorentina, spunta Torreira

Calciomercato Lazio

Come accennato nella giornata di ieri, l’affare David Silva sarebbe ormai pronto a entrare concretamente nel vivo. L’ex centrocampista del Manchester City sarebbe pronto a strizzare l’occhio alla compagine biancoceleste.

Calciomercato Fiorentina

Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, Torreira sarebbe ormai pronto a dire addio all’Arsenal. L’ex centrocampista della Sampdoria piace particolarmente alla Fiorentina di Iachini. Nessuna trattativa in atto, almeno per il momento.