Mondiali Russia 2018, le curiosità: il più vecchio ha 45 anni, il più alto supera i 2 metri

MONDIALI RUSSIA 2018- Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Mondiale in Russia. Come noto non ci sarà l’Italia. Sarà un Mondiale atipico, ma ricco di grande fascino e curiosità. Tanti i fenomeni in campo. Ci sarà anche Salah, il quale sembrerebbe aver superato almeno parzialmente il problema alla spalla.

LE CURIOSITA’

Come detto, tante le curiosità. Eccone solamente alcune riportate dai colleghi di “SportMediaset“:

IL PIÙ VECCHIO

Essam El Hadary – Egitto: nato il 15 gennaio 1973, gioca nel Al Taawoun FC (Arabia Saudita).

Nella top 5 dei più vecchi ci sono: Rafa Marquez (Messico, classe ’79), Sergey Ignashevich (Russia, ’79), Tim Cahill (Australia, ’79), José Corona (Messico, ’81).

IL PIÙ GIOVANE

Daniel Arzani – Australia: nato il 4 gennaio 1999, gioca nel Melbourne City FC (Australia.

Nella top 5 dei più giovani ci sono: Kylian Mbappé (Francia), Achraf Hakimi (Marocco), Francis Uzuho (Nigeria), Trent Alexander-Arnold (Inghilterra), tutti classe ’98.

IL PIÙ ALTO

Lovre Kalinic – Croazia: portiere, è alto 201 cm e gioca nel Gent (Belgio).

Nella top 5 dei più alti ci sono: Jannik Vestergaard (difensore della Danimarca, alto 200 cm), Federico Fazio (difensore dell’Argentina, 199 cm), Courtois (portiere del Belgio, 199 cm), Robin Olsen (portiere della Svezia, 198 cm),.

IL PIÙ BASSO

Ci sono tre giocatori che la Fifa registra con la stessa altezza, 165 cm: si tratta di Xerdan Shaqiri(Svizzera), Alshehri Yahia (Arabia Saudita) e Fernando Quintero (Colombia).