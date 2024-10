ITALIA LIECHTENSTEIN STATISTICHE – Il palmares di una squadra di calcio è legato ai numeri e ai risultati ottenuti in campo. La nazionale del Liechtenstein, prossima avversaria degli azzurri domani a Parma, non può certo vantare grandi vittorie, avendo vinto soltanto 13 delle 185 gare internazionali disputate dal 1982 a oggi. La sconfitta rimediata sabato contro la Grecia allo stadio Rheinpark di Vaduz è stata infatti soltanto l’ultima delle 150 sconfitte subite dalla squadra del principato, che in quasi 40 anni ha ottenuto anche 22 pareggi, segnando in tutto 79 reti e subendone 531.

Italia Liechtenstein statistiche

Se l’ultima vittoria ottenuta dal Liechtenstein risale al 9 settembre scorso, quando sconfisse per 2 a 0 in casa Gibilterra in Nations League, la maggior parte dei successi del principato in campo internazionale sono avvenuti contro squadre considerate minori, come Qatar, San Marino, Andorra, Lituania e Lussemburgo. Il Liechtenstein partecipa sin dal 1994 alle qualificazioni agli Europei, dove non è mai riuscita ad andare oltre la fase a gironi. Stesso risultato è stato conseguito dalla nazionale del principato, nelle qualificazioni ai Mondiali, a cui accede dal 1996, e che non e’ mai riuscita a superare. Se il portiere 37enne Peter Jehle, detiene il record del maggior numero di gare disputate con la nazionale alpina, ben 132 dal suo debutto avvenuto il 14 ottobre 1988 a 16 anni, 8 mesi e 22 giorni, il giocatore con piu’ presenze convocato per questo turno dal tecnico islandese Helgi Kolvidsson, è il centrocampista centrale 32enne Martin Buchel, che dal giugno 2004 ha raccolto ben 73 presenze con la maglia del Liechtenstein, una in più del difensore centrale e mediano di origini italiane, Michele “Polvo” Polverino, entrambi titolari sabato nella sconfitta contro la Grecia.

Il record di Mario Frick

Con sei reti all’attivo, Polverino risulta il miglior goleador attualmente ancora in nazionale, mentre il 44enne Mario Frick, ex calciatore di Ternana e Verona e oggi allenatore del Vaduz FC, risulta il miglior marcatore di sempre con la selezione alpina, con 16 reti realizzate in 125 presenze tra il 1993 e il 2015. Il calciatore ad aver segnato piu’ reti al Liechtenstein nella propria carriera e’ l’ex attaccante austriaco Toni Polster, autore di 8 reti nelle quattro gare giocate dall’Austria contro la selezione alpina, seguito dall’ex punta del Barcellona, David Villa, che in altrettante partite realizzo’ 7 reti, tante quante ne ha segnate il centravanti di Malta, Michael Mifsud, in due soli incontri.

Giovanni Cardarello