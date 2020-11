INTER NEWS- Tutte le notizie sui nerazzurri aggiornate in tempo reale giorno dopo giorno. Indiscrezioni, news e approfondimenti in vista del triplo impegno stagionale con campionato, Coppa Italia e Champions League.

18 NOVEMBRE- Buone notizie per Antonio Conte. Ottimo stato di forma per Lautaro Martinez, in gol con la sua Argentina nel successo per 2-0 contro il Perù. In gol anche Vidal con il Cile, nonostante la sconfitta per 2-1 in favore del Venezuela. Ottimi segnali in vista del match di campionato contro il Torino, match valido per l’8^ giornata di Serie A.

17 NOVEMBRE- Altra tegola per Antonio Conte, il quale dovrà fare a meno di Kolarov in vista della sfida contro il Torino. Il terzino è risultato positivo e salterà la sfida contro i granata.

Da valutare le condizioni di Sanchez e Lautaro Martinez, i quali potrebbero recuperare in vista del match contro i granata.

16 NOVEMBRE: super week end per i nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali. Doppiette per Vidal ed Eriksen, rispettivamente con Cile e Danimarca. A segno anche Hakimi. Assist per Lukaku e super prestazioni per gli azzurri Barella e Bastoni.

14 NOVEMBRE- Brutte notizie per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti con la positività di Brozovic e il ko di Hakimi. Il primo è risultato positivo durante il ritiro della Nazionale croata, il secondo ha rimediato un infortunio con la Nazionale marocchina.

13 NOVEMBRE– Nuovo sto per Sanchez, convocato dal Cile, e comunicato dell’Inter in risposta alle parole del ct cileno, Rueda.

“FC Internazionale Milano ritiene inaccettabili, offensive e non corrispondenti alla realtà le dichiarazioni del commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda. Il Club ha da sempre la massima collaborazione e ottimi rapporti con tutti gli staff delle rappresentative nazionali. Nel particolare caso di Alexis Sanchez, il giocatore ha riscontrato un problema fisico in quasi tutte le convocazioni con la propria nazionale. In una di queste ha subito un grave infortunio che lo ha tenuto per tre mesi lontano dai campi da gioco. Questo ha rappresentato un grave danno sportivo per il Club, da sempre attento alla salute dei propri giocatori”.

12 NOVEMBRE– Secondo le ultimissime indiscrezioni riportato da radiomercato, i nerazzurri starebbero valutando il possibile affondo per Milik già dal prossimo gennaio. L’attaccante, in uscita dal Napoli, piace particolarmente a Conte. De Laurentiis potrebbe aprire all’addio.

11 NOVEMBRE: tiene banco il caso Eriksen in casa Inter. La sensazione è che il centrocampista danese potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio. Continua il recupero di Sensi, mentre Lukaku si è allenato regolarmente con il Belgio. Da valutare Sanchez e Vidal, ma trapela ottimismo.

10 NOVEMBRE: continua a tenere banco il caso Eriksen in casa Inter. Il centrocampista danese non è stato utilizzato da Conte nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta. La sensazione è che l’ex Tottenham potrebbe dire addio già nel mercato di gennaio.

9 NOVEMBRE: un timido pareggio contro l’Atalanta, ma ottimi segnali di ripresa. Il ritorno di Lukaku fa sorride Conte, mentre delude ancora Sanchez. Ko Vidal: da valutare le condizioni del centrocampista cileno in vista dell’8^ giornata di campionato e in vista della sfida Champions contro il Real Madrid.

6 NOVEMBRE: come accennato nella giornata di ieri, difficilmente Lukaku riuscirà a recuperare in vista della sfida di domenica sera. Da valutare anche Sanchez. Skriniar potrebbe accomodarsi almeno in panchina.

5 NOVEMBRE: dopo la deludente vittoria contro il Real Madrid in Champions League, i nerazzurri si preparano alla complicata sfida di campionato contro l’Atalanta. Brutte notizie dall’infermeria: Lukaku potrebbe alzare bandiera bianca in vista della trasferta di Bergamo. Da valutare Sanchez, non al meglio fisicamente.

4 NOVEMBRE: Real Madrid-Inter 3-2, Conte: “Questa, nel bene e nel male, è la mia Inter. Ci vogliono anche questi step di crescita, non so quante squadre sono venute qui a Madrid giocando in questo modo. Certo che si può migliorare, però abbiamo recuperato due gol e abbiamo rischiato di fare il terzo. I risultati non ci stanno premiando, ma al tempo stesso ci dimostrano che i dettagli spostano la partita”. Queste le parole del tecnico ai microfoni di Sky.

3 NOVEMBRE: Real Madrid-Inter, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3) : Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All. Zinedine Zidane.

INTER (3-4-1-2) : Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic. All. Antonio Conte.

Il tabellino del match:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas, Ramos, Varane, Mendy; Kroos (78′ Modric), Casemiro, Valverde; Asensio (63′ Rodrygo), Benzema, Hazard (63′ Vinicius). A disposizione: Isco, Altube, Mariano, Jovic, Lunin, Marcelo, Santos. Allenatore: Zidane.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella (77′ Gagliardini), Brozovic, Vidal (86′ Nainggolan), Young; L.Martinez, Perisic (77′ Sanchez). A disposizione: Darmian, Eriksen, Kolarov, Padelli, Pinamonti, Ranocchi, Skriniar, Stankovic. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Turpin (Francia)

MARCATORI: 24′ Benzema (R), 32′ Ramos (R), 34′ L.Martinez (I), 67′ Perisic (I), 80′ Rodrygo (R)

NOTE: Ammoniti Mendy, Valverde, Casemiro, Courtois (R); Brozovic, Vidal, Barella (I). Recupero: 0′ – 3′

2 NOVEMBRE: dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Parma, scatta il piano Real Madrid in casa Inter. Da valutare le condizioni di Lukaku: difficilmente l’attaccante belga sarà del match.