Diletta Leotta aspetta la Serie A, il cambio d’abito fa impazzire i followers

Diletta Leotta aspetta il campionato per tornare a raccontare la Serie A, ma sui social il cambio d’abito fa impazzire i followers.

Terminato ieri il periodo di sosta legato agli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ripartire.

I club stanno si stanno radunando in queste ore, e cosi anche le televisioni si preparano per tornare a raccontare il calcio attraverso le immagini dai campi.

Tra le signore del pallone maggiormente impegnate in questo periodo c’è sicuramente la bella Diletta Leotta, volto di Dazn e tra le donne più chiacchierate della tv italiana.

Non solo il calcio, per la conduttrice catanese, ma anche tanto lavoro sui social con diverse partnership e cura della propria immagine con scatti sempre piccanti da regalare ai propri seguaci su Instagram e non solo.

Social incandescenti per la Leotta

Parlare di vita monotona per una come Diletta Leotta, è sicuramente un eufemismo. La 29enne siciliana si mostra sempre molto attiva sui social, anche in questo momento di stop del campionato.

L’ultimo post pubblicato su Instagram, riassume il percorso fatto dalla Leotta con la rubrica “Linea Diletta”, che l’ha vista impegnata nel raccontare tanti campioni dello sport.

Da Cristiano Ronaldo a Francesco Totti, passando per Josè Mourinho ed arrivando a personaggi nostrani come Claudio Marchisio e Roberto Mancini.

Diletta si prepara, ma il cambio d’abito è sorprendente

Se è vero che il calcio resta l’impegno preponderante per la Leotta, non mancano anche gli scatti ed i video bollenti per i suoi social.

Cosi con l’ultimo “reels” pubblicato su Instagram, Diletta si è mostrata in un cambio d’abito veloce e prorompente: dall’abbigliamento tipicamente casalingo, con felpona e capelli raccolti, ad una “mise” del tutto diversa.