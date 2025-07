Dal Napoli alla Juve ai club esteri: tutti a caccia di bomber, i big che cambiano maglia

Questa sessione di mercato estiva si preannuncia come vorticosa soprattutto per gli attaccanti: in tanti cambieranno maglia, ecco i maggiori indiziati

Avete mai avuto la sensazione che l’intero mercato estivo ruoti attorno agli attaccanti? Bene, quest’anno quella sensazione ha basi solidissime. I bomber sono i veri protagonisti di questa sessione: le prime mosse sono già state fatte, e non sono certo nomi qualsiasi.

Mateo Retegui è ormai a un passo dall’Al Qadisiyah, mentre Viktor Gyokeres sembra destinato a diventare il nuovo numero 9 dell’Arsenal. Un’operazione che potrebbe dare il via al classico valzer degli attaccanti, ma con una portata forse mai vista prima.

Dalla Premier alla Serie A, passando per la Bundesliga e il campionato saudita, il domino è partito e può trascinare con sé nomi importanti, e soprattutto scenari inattesi.

Uno dei nomi caldi è quello di Rasmus Højlund. Il danese del Manchester United – 10 gol nell’ultima stagione – non è più così intoccabile, e dopo l’arrivo di Cunha potrebbe davvero finire nel mirino di qualche italiana in cerca di un colpo low cost a fine agosto.

Chi invece ha già attirato attenzioni milionarie è Benjamin Sesko del Lipsia: 21 reti e una valutazione che si aggira sui 90 milioni. Non proprio spiccioli. Al momento solo top club inglesi come Chelsea, Liverpool o Manchester United possono permetterselo.

Serie A, via al valzer degli attaccanti: i nomi coinvolti

E in Italia? C’è un nome sorprendente: Lorenzo Lucca. L’Udinese chiede tra i 35 e i 40 milioni, il Napoli lo segue, ma occhio anche a Milan, Roma e soprattutto alla Juventus. Tra i potenziali colpi estivi torna alla ribalta anche Moise Kean.

L’attaccante della Fiorentina ha messo a segno 25 reti nella scorsa stagione e ora vuole confermarsi ad altissimi livelli. L’Arabia resta una suggestione (soprattutto economica), ma la Premier e le big italiane – Napoli su tutte – stanno studiando la situazione.

E che dire di Dusan Vlahovic? Lui e la Juve sembrano fermi in una situazione di stallo: da un lato la società vuole monetizzare, dall’altro il serbo vorrebbe cambiare aria ma senza perdere troppo dal punto di vista economico. E addirittura si valuta la rescissione consensuale tra le parti.

Il Milan resta alla finestra, pronto ad approfittare di ogni spiraglio. Più difficile, ma non impossibile, il ritorno di fiamma per Darwin Núñez: Conte lo vorrebbe a Napoli, Allegri lo accoglierebbe volentieri al Milan, ma i 50-60 milioni richiesti dal Liverpool restano un ostacolo non da poco.

Chi invece può davvero muovere qualcosa di grosso è Serhou Guirassy: 38 reti in stagione con il Borussia Dortmund e un Mondiale per club da protagonista. Il Milan lo ha corteggiato in passato, ora lo osserva con occhi diversi, ma serviranno almeno 60 milioni per convincere i tedeschi.

I “casi” Thuram e Kolo Muani: quale futuro per loro?

Un altro profilo che resta sul taccuino delle italiane è Aleksandar Mitrovic. L’Al-Hilal potrebbe lasciarlo andare, specialmente se dovesse arrivare Osimhen, e l’Inter potrebbe approfittarne se le cose con Thuram dovessero incrinarsi davvero. Il francese, infatti, nonostante i 18 gol in stagione, sembra vivere un momento di frizione con Lautaro Martinez.

Il suo nome è tornato nei radar di qualche club straniero, e l’eventuale partenza libererebbe uno slot importantissimo. E infine c’è Randal Kolo Muani, che alla Juve si è ambientato alla grande ma il PSG non sa ancora cosa farsene. La trattativa per un nuovo prestito con diritto di riscatto è aperta, ma la Premier osserva da vicino e potrebbe inserire una nuova variabile nell’equazione.

Insomma, gli ingredienti per un’estate folle ci sono tutti. Ma chi sarà davvero il prossimo grande colpo? E soprattutto: quale squadra saprà muoversi meglio nel caos per assicurarsi il numero 9 dei sogni?