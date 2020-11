Khedira, fuori dal progetto della Juventus, continua a meditare l’addio al club bianconero. Crescono le possibilità per un suo futuro in Premier League.

Fuori dal progetto bianconero e aria d’addio imminente. Sami Khedira, dopo la mancata cessione nella scorsa sessione di calciomercato estiva, potrebbe salutare Torino già nelle prossime settimane. Un addio ormai scontato e inevitabile.

La Juventus e il giocatore cercheranno di accordarsi sulla risoluzione contrattuale. Situazione leggermente complicata, ma l’apertura del giocatore all’imminente addio potrebbe agevolare i piani di Paratici.

Khedira in Premier League? Il tedesco rivela: “E’ il mio sogno”

Intervistato ai microfoni di Sky Germania, Khedira ha messo a nudo il suo sogno di giocare in Premier League: “Quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma giocare in Inghilterra è una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata. Ho sempre visto molte gare di Premier sin da quando ero piccolo, e ora le seguo anche con un’attenzione diversa. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte della Premier League”.

Il piano della Juventus è chiaro e scontato: l’addio di Khedira alleggerirebbe il monte ingaggi bianconero, liberandosi di circa 6 milioni di euro a stagione, 10-12 milioni lordi. Quali possibili destinazioni per il centrocampista tedesco? Il giocatore piace al Tottenham, ma occhio anche al forte interesse dell’Everton.

