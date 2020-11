Calciomercato Juventus, affondo per Locatelli e pazza idea Calhanoglu

La Juventus pensa già al calciomercato invernale: affondo per Locatelli e pazza idea Calhanoglu per i bianconeri

Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Andrea Pirlo, ma massima attenzione all’imminente sessione di calciomercato invernale, la quale potrebbe regalare nuovi colpi di scena in vista della seconda parte di campionato.

Come evidenziato dall’odierna edizione di Tuttosport, i bianconeri potrebbe accelerare le operazione con il Sassuolo per cercare di mettere subito le mani su Locatelli. Personalità, forza fisica e completa maturazione: il centrocampista neroverde rappresenterebbe la pedina ideale per completare la metà campo bianconera, attualmente priva di un regista di ruolo. 40 milioni la valutazione fatta dal club emiliano, la Juventus valuterà il da farsi già nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, pazza idea Calhanoglu: può arrivare a costo zero

Non solo Locatelli, la Juventus lavorerà attentamente anche su Calhanoglu. Il fantasista del Milan, in scadenza di contratto il prossimo giugno, potrebbe liberarsi a costo zero. Ipotesi rinnovo decisamente in salita e bianconeri pronti a fiutare l’affare. 6-7 milioni di euro la richiesta annuale del centrocampista turco, Paratici resta alla finestra.