DIRETTA Verona-Sassuolo: segui la cronaca della partita LIVE

Hellas e Sassuolo sono due vere sorprese del campionato di Serie A, oggi alle 15 sfida interessante al Bentegodi.

In questo avvio di campionato sono di sicuro Hellas e Sassuolo due delle squadre che meglio hanno fatto e che soprattutto rappresentano due reali sorprese per il campionato italiano. Sfida interessante, dunque, tra due compagini che giocano bene e hanno voglia ancora di sorprendere. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

