DIRETTA Fiorentina-Benevento 0-0: segui la partita LIVE

Lunch match per l’ottava giornata di Serie A, la Fiorentina ospita i sanniti del Benevento allo Stadio Arechi.

Alle 12.30 il classico lunch match della domenica di Serie A vedrà di fronte Fiorentina e Benenvento, in un match dagli esiti tutt’altro che scontati. Da una parte l’esordio sulla panchina viola per Cesare Prandelli, mentre all’altra parte il Benevento proverà a rialzare la testa dopo ben 4 sconfitte consecutive. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti.

Fiorentina-Benenvento, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Kouame, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Sau; Lapadula.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!