Il Psg fa spesa in Italia: assalto a due centrocampisti per gennaio

Il Psg vuole rinforzare il proprio centrocampo e in vista del mercato di riparazione sta pensando a due calciatori di Serie A

Il Psg conosce bene il campionato italiano, da anni studia e attinge dalla Serie A per rinforzare la propria squadra. Potrebbe accadere anche a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Francia, la formazione allenata da Tuchel, per rinforzare il proprio centrocampo, sta pensando a due calciatori del nostro campionato: si tratta di Eriksen dell’Inter e Fabian Ruiz del Napoli. Sono situazioni differenti, c’è distanza sulle valutazioni, si tratta di due trattative parallele che il Psg – nel caso – condurrà sapendo di dover fare ragionamenti diversi a seconda del calciatore in questione.

Eriksen nel mirino e l’idea di uno scambio alla pari

Il Psg vuole Eriksen, la notizia è di qualche giorno fa e trova conferme sfogliando i quotidiani francesi. La società parigina vuole approfittarne, sa che il danese ha trovato poco spazio all’Inter, conosce le sue difficoltà nel sistema di gioco di Conte e avrà certamente apprezzato le parole di Marotta prima della sfida contro il Torino. Il dirigente nerazzurro ha aperto all’addio di Eriksen, spiegando che non è intenzione dell’Inter trattenere chi chiede di partire.

Nel caso dell’ex Tottenham, la volontà è piuttosto chiara: Eriksen non è un protagonista, con Conte, e dopo (quasi) un anno dal suo arrivo il giudizio non è più sospeso, ma semplicemente negativo. Da qui, da parte del Psg, l’idea di uno scambio alla pari con Paredes, calciatore che, per caratteristiche, potrebbe piacere a Conte e che, contemporaneamente, non è ritenuto indispensabile per Tuchel, anzi. In sintesi, due scontenti altrove per ritrovare la felicità. Si tratta, al momento, di una suggestione di mercato. I due club ci lavoreranno nei prossimi giorni.

Psg su Fabian che non è blindato dal Napoli

L’altro nome accostato al club francese è quello di Fabian Ruiz. Per Gattuso, lo spagnolo è fondamentale. Nel Napoli, è titolarissimo al fianco di Bakayoko. Ma per la società non esistono incedibili, lo ha ribadito De Laurentiis in estate, sottolineando l’errore, commesso in passato, di non aver accettato ricche offerte dall’Inghilterra per Koulibaly. Ovviamente, un conto è cedere in estate programmando l’acquisto del sostituto, un altro è privarsi di un giocatore a metà stagione.

Per questo, servirà un’offerta super per convincere il Napoli a cedere Fabian. Il calciatore, in scadenza di contratto nel 2023, non ha ancora rinnovato e la trattativa per il prolungamento è ancora lunga. Tutto dipenderà da quanto il Psg sarà disposto a svenarsi per regalare almeno un nuovo centrocampista a Tuchel. Da Eriksen a Fabian, studiando la Serie A.

