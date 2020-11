Calciomercato Juventus, Calhanoglu gratis: la foto rivelatrice

La Juventus potrebbe piazzare un colpo a parametro zero: il calciatore è già a Torino e si scatta una foto con un bianconero

Questione di foto che nel mondo basato sull’immagine non è questione da poco. Hakan Calhanoglu a Torino, almeno per un giorno, in attesa di vedere se ci tornerà il prossimo anno per indossare la maglia della Juventus. L’immagine pubblicata da Demiral fa impazzire il gossip di mercato: non uno scatto qualsiasi, ma una foto con il numero 10 del Milan, in scadenza con i rossoneri e seguito guarda caso anche dai bianconeri. Soltanto una coincidenza? Probabile, ma intanto è difficile arginare le voci che lo circondano. utte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, assalto a Calhanoglu: i dettagli dell’offerta bianconera

La questione intorno al fantasista turco è molto delineata. Il Milan non vorrebbe perderlo, ma non vuole (e non può) soddisfare le pretese economiche del calciatore. Un ingaggio da sette milioni di euro quello che Calhanoglu avrebbe chiesto al club rossonero e che, senza una revisione al ribasso, porterà alla separazione a fine stagione.

Il turco piace all’estero ma anche alla Juventus a cui un calciatore con le sue caratteristiche servirebbe in rosa. Da qui la possibilità di far partire l’assalto, già a gennaio quando il 10 del Milan sarà libero di trattare con altri club per la prossima stagione. Nell’attesa un salto a Torino, uno scatto con il connazionale Demiral tanto per far incendiare ancora di più le voci. Solo coincidenze?

