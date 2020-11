A pochi minuti dalla scomparsa del Pibe de Oro, la città di Napoli si mobilità: vuole che lo stadio prenda il nome di Diego Armando Maradona

La città di Napoli è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Sui social migliaia di messaggi rivolti al più forte calciatore di tutti i tempi. Maradona ha reso grande il Napoli e l’Argentina, è stato un campione assoluto, rimarrà eterno nella storia del calcio. Per questo motivo, la città di Napoli si è già mobilitata: vuole che lo stadio San Paolo venga intitolato a Maradona. A quanto pare, è già pronta una petizione con raccolta firme, ma questo desiderio è palese anche leggendo i tantissimi messaggi in questi minuti sui social. Non solo: l’iniziativa è stata resa ufficiale anche dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che in tweet ha scritto: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!!”.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Napoli in lutto per la morte di Maradona

Il 25 novembre è un giorno triste: nel pomeriggio la notizia rimbalzata dall’Argentina ha trovato conferme immediate. Maradona muore all’età di 60 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Non stava bene, poche settimane fa aveva subito un delicato intervento al cervello, le sue condizioni erano peggiorate quest’oggi e i soccorsi immediati non sono bastati. Una notizia terribile per tutto il mondo dello sport.

