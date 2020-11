Napoli, Gattuso minaccia le dimissioni: chi al suo posto?

Dopo la sconfitta contro il Milan calciatori e Gattuso a confronto, il tecnico minaccia le dimissioni: chi al Napoli in caso di addio

Un post gara infuocato quello in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Milan. Le cronache (smentite però dalla società) riportano di un duro confronto tra Rino Gattuso e i calciatori nato soprattutto dopo le parole del tecnico alla stampa. Quel “professorini”, il lasciar intendere che non tutti si impegnano al massimo, non è andato giù ai giocatori che negli spogliatoi avrebbero chiesto conto al tecnico delle sue parole. Il risultato è stato un confronto acceso durante il quale, riporta il Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe anche minacciato le dimissioni.

“Vado via” avrebbe tuonato l’allenatore calabrese. Una minaccia che sarebbe però rientrata anche in seguito ad un confronto chiarificatore con i calciatori avvenuto ieri. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, dal sogno Allegri a Spalletti: chi per il dopo Gattuso

Caso rientrato quindi, almeno per il momento, anche se il rinnovo di cui si è tanto parlato nelle scorse settimane non è ancora arrivato. Gattuso e il Napoli andranno avanti insieme, ma un addio non sarebbe poi così improbabile. Del resto lo stesso allenatore ha spiegato di non voler essere troppo vincolato (da qui le trattative sulla clausola) perché “se mi girano i cinque minuti prendo e vado via”.

E se arrivassero quei cinque minuti, chi potrebbe approdare sulla panchina del Napoli? Non è un mistero che il nome di Allegri stuzzica De Laurentiis anche se l’ingaggio del tecnico ex Juventus sarebbe molto pesante. Ci sarebbe poi Spalletti, un altro profilo già accostato agli azzurri. Se la separazione dovesse, invece, arrivare a fine anno, non sorprenderebbe un tentativo per Roberto De Zerbi, protagonista della favola Sassuolo. Solo suggestioni al momento: Gattuso e il Napoli sono destinati ad andare avanti insieme.

Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 24, 2020

