Napoli, Gattuso: il rimpianto con Maradona e il ‘viaggio’ in Brasile

Dopo la vittoria contro il Rijeka, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha confessato il suo rimpiato con Maradona

“Peccato non avergli dato una scarpata in campo, è il mio rimpianto”. E’ Rino Gattuso che ha Sky Sport commenta a modo suo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Un lutto che ha travolto Napoli e il Napoli. Il tecnico calabrese racconta il suo Diego: “Ci sono tanti ricordi, tante chiacchierate, due cene. Non morirà mai perché ha fatto cose straordinarie. Oggi c’era un’aria diversa in città: Diego non morirà mai perché è una leggenda, è di un altro pianeta. Penso che sia più importante di San Gennaro, con tutto il rispetto. Andrà a fare compagnia a tanti personaggi, a mia sorella…” Maradona, ma anche il campo che poi è il modo migliorare per onorare la memoria del Pibe de Oro: “Rispetteremo Maradona, sperando di potergli dedicare qualcosa di importante”. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, il messaggio d’amore di Gattuso: “Gioia incredibile”

E per farlo servirà mettere da parte il chiacchiericcio degli ultimi giorni: “Sono state dette cose non vere. Ai calciatori ho detto che non mi piace vedere i professorini che giudicano i compagni. Si possono perdere le partite: ne abbiamo vinte 8 e perse 3, poi se qualcuno pensa che siamo il Barcellona e non dobbiamo perdere mai… noi dobbiamo dare sempre la sensazione di giocare da squadra”.

Una squadra, una città che gli è entrata dentro. Affinità elettive per Gattuso: “Napoli è una città particolare, mi sembra di vivere in Brasile. Qua c’è sempre odore di mangiare a qualsiasi ora del giorno, c’è un’atmosfera incredibile, una gioia incredibile. La gente mi assomiglia: vivo da tanti anni al nord ma sono terrone dentro e mi sento a mio agio”.

