Napoli-Rijeka, Politano più Lozano: nel ricordo di Maradona

Il Napoli batte il Rijeka nella serata dedicata a Maradona: Politano e Lozano i marcatori che omaggiano l’argentino

Il Napoli vince nella serata dedicata a Diego Armando Maradona. Successo della squadra di Gattuso contro il Rijeka e importante passo avanti in ottica qualificazione. L’attesa era tutta per l’omaggio che squadra e città hanno rivolto all’indimenticato numero 10 ma in campo gli azzurri cercavano risposte. La sfuriata di Gattuso post Milan non era passata sotto silenzio e serviva risultato e prestazione per lasciarla decantare.

Il Napoli ce l'ha fatta, nonostante un inizio in sordina e la formazione con tante novità. C'è Petagna al centro dell'attacco e Zielinski alle sue spalle ma tocca a Politano rompere l'equilibrio. I partenopei non affondano nella ripresa fin quando l'ingresso di Lozano, Insigne e Mertens dà nuova linfa. Proprio il messicano è l'autore del raddoppio che chiude le ostilità.

Napoli-Rijeka, vittoria per Maradona (e Gattuso)

Un successo ovviamente dedicato a Diego Armando Maradona. La sua figura, il suo ricordo, ha caratterizzato l’intera sera. L’omaggio di Insigne fuori al San Paolo, la 10 indossata da tutta la squadra e il commovente minuto di silenzio hanno fatto da preludio. Non poteva esserci altro significato nella serata del Pibe de Oro e non ha altro significato questa vittoria: era attesa ed è arrivata. Per lui e per quelli che lo piangono ancora.

