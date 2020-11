Calciomercato Milan, colpo Thauvin: arriva l’apertura di Maldini

Il direttore tecnico del Milan Maldini ha aperto all’ingaggio di Thauvin che potrebbe arrivare gratis durante il calciomercato estivo

Florian Thauvin è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo, la conferma è arrivata direttamente da Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot, ha ammesso l’interesse per uno dei migliori calciatori della rosa dell’Olympique Marsiglia.

A rendere particolarmente appetibile Thauvin è la sua situazione contrattuale. L’esterno destro francese è in scadenza con la formazione di Villas-Boas. A fine stagione dunque si potrebbe registrare il secondo addio del calciatore all’OM.

Un particolare che non è passato inosservato a Maldini, che si è così espresso con Telefoot: “Thauvin è un profilo interessante sotto il profilo tecnico ma anche economico poiché sarà libero a fine anno. Non è il prototipo di calciatore verso cui abbiamo indirizzato la ricerca nelle ultime due stagioni ma siamo alla ricerca di un buon mix tra calciatori giovani ed esperti”.

Il Milan dovrà farsi largo tra diverse concorrenti per dare un ulteriore rinforzo a Stefano Pioli. Sulle tracce di Thauvin sono diverse le squadre. Non ci sono infatti soltanto i rossoneri su di lui. Il calciatore ha estimatori pure in Spagna. Da tempo è seguito pure dal Siviglia.

Maldini studia il calciomercato: Thauvin nuova freccia del Milan?

Per Thauvin, campione del Mondo con la Francia nel 2018, si tratterebbe della seconda avventura lontana dalla nazione transalpina. Il 27enne di Orleans cercò fortuna in Inghilterra nel 2015 salvo poi tornare sui suoi passi pochi mesi più tardi. L’esperienza al Newcastle gli ha regalato poche soddisfazioni.

Di tutt’altro avviso invece le sue prestazioni in Ligue 1, soprattutto prima dell’infortunio che ne ha condizionato pesantemente la scorsa stagione. Nel Marsiglia dalla stagione 2016-2017 a quella 2018-2019 ha segnato 59 gol e messo la firma anche su svariati assist.

In questo corso però è ancora alla ricerca della migliore condizione malgrado i suoi numeri in Francia restino positivi. Le sue richieste economiche però risultano alte. Il Milan mette sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione, Thauvin ne chiede 5. La trattativa è appena all’inizio.

