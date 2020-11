DIRETTA Bologna-Crotone: segui la partita LIVE

Il Crotone fa visita al Bologna per cercare i primi tre punti in campionato, mentre Mihajlovic vuole la seconda vittoria consecutiva.

Non se la passa bene il Crotone, fanalino di coda della Serie A. I calabresi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, ed il bottino raccolto fino ad ora raccoglie soli due punti acciuffati contro Juve e Torino. La squadra calabrese sarà ospite al Dall’Ara dove il Bologna di Mihajlovic proverà ad allungare la striscia positiva dopo la vittoria contro la Sampdoria. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.