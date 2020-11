Calciomercato: scintille Juventus-Inter, le big su un top player di Conte

Calciomercato, Barella centrale nei piani di Conte ma l’Inter deve guardarsi dall’assalto delle big: Manchester in pole, c’è anche la Juventus

Juventus e Inter pronte a duellare sul calciomercato. Nicolò Barella è ormai una pedina fondamentale di Antonio Conte ma ora il tecnico dovrà ben guardarsi le spalle perché diverse big del calcio europeo – Manchester United e Juventus su tutte – stanno mettendo gli occhi sul centrocampista.

La mezzala, arrivato nella scorsa stagione dal Cagliari è un punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini. Barella è stato infatti l’unico calciatore di movimento sempre presente nelle sei gare di Nations League. Inamovibile nel club e anche con l’Italia quindi per il ragazzo cagliaritano che ha saputo bruciare le tappe a una velocità supersonica.

Calciomercato: Manchester United in pole per Barella, anche la Juventus prova lo sgarbo all’Inter

Un anno fa, il suo passaggio all’Inter è avvenuto dopo il secco no alla Roma, che si era fatta sotto con il Cagliari per ingaggiare uno dei centrocampisti di maggiore ascesa in Italia. Alla fine però hanno prevalso i nerazzurri che avevano un vantaggio considerevole rispetto ai competitors giallorossi: la “fede” di Barella, da sempre interista.

Il centrocampista si è integrato velocemente nello scacchiere tattico di Conte ma soprattutto non ha avvertito le pressioni di una piazza esigente, in competizione per traguardi superiori rispetto al Cagliari con cui aveva giocato fino a quindici mesi fa in serie A.

Barella si sta adesso confermando ad altissimi livelli ed è entrato nel mirino di diverse delle maggiori squadre europee. Secondo “fichajes.net”, portale spagnolo specializzato in news di calciomercato, il centrocampista dell’Inter ha svegliato l’interesse in maniera particolare di Manchester United e Juventus. In vantaggio ci sarebbero i Red Devils. Su di lui però non ci sarebbero soltanto queste due. “Fichajes.net” segnala pure la presenza di Arsenal e Barcellona sulle sue tracce.

