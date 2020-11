Inter, l’intreccio con Ronaldo che manda via Lautaro: cosa c’è di vero

Non un momento tranquillo per l’Inter, nonostante la vittoria: cosa c’è di vero dell’intreccio che allontanerebbe Lautaro Martinez

Lautaro Martinez via dall’Inter. Da mesi si parla del possibile addio del Toro ai nerazzurri. Un’eventualità allontanata in estate dalla crisi economica per il Covid che ha coinvolto anche il mondo del calcio e super potenze come il Barcellona. Mentre sembrava che la trattativa per il rinnovo fosse ad un punto di svolta, dalla Spagna è arrivata la notizia di una rottura tra l’argentino e Antonio Conte con la volontà calciatore di lasciare l’Italia. Anzi Martinez, sempre secondo la stampa spagnola, avrebbe dato mandato a Jorge Mendes, super procuratore di Cristiano Ronaldo, di lavorare al suo addio all’Inter e al suo trasferimento per la prossima estate. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, rottura Lautaro Martinez: l’agente smentisce

Via dall’Inter grazie al procuratore di Ronaldo questo si è detto nei giorni scorsi su Lautaro Martinez: oltre alle grandi di spagna, il Toro piace (e molto) anche al Manchester City di Guardiola che in estate dirà addio ad Aguero, in scadenza di contratto. L’agente dell’attaccante nerazzurro però ha voluto smentire le voci sul presunto incarico dato a Jorge Mendes.

In una breve dichiarazione rilascia a Passioneinter.com, Alberto Yaque, ha escluso qualsiasi tipo di contatt con Mendes: “Non c’è nulla di vero -le sue parole – Lautaro sta bene ed è felice all’Inter”.

