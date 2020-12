DIRETTA Juve-Dinamo Kiev: segui la partita LIVE

Impegno casalingo per la Juventus di Pirlo che in Champions affronta la Dinamo Kiev, l’obiettivo dei bianconeri è quello di continuare a tallonare il Barcellona.

Messa in cassaforte la qualificazione agli ottavi, per la Juventus l’obiettivo è quello di chiudere la fase a gironi con il miglior piazzamento possibile. Il Barcellona è a soli tre punti di distacco, per la squadra di Pirlo la sfida contro la Dinamo Kiev potrebbe delineare la posizione in classifica, anche se i catalani hanno il gran vantaggio di affrontare una squadra più che abbordabile come il Ferencvaros. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.