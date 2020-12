Milan, Donnarumma decisivo: quanto incidono i portieri delle big di serie A?

Donnarumma uomo in più del Milan, insieme a Ibrahimovic. Gigio è decisivo e incide come nessun altro portiere tra le grandi della serie A

Il Milan in vetta alla classifica di serie A e in fuga, seppur siamo ancora alla nona giornata di campionato ed è presto per fare proclami, ha diversi segreti, in primis Gigio Donnarumma.

Tutti, in casa Milan ma anche in serie A, esaltano Ibra, il quale, dal suo arrivo nello scorso mercato invernale, ha cambiato marcia all’intera squadra. Un altro perno, almeno alla pari dello svedese, è però Donnarumma.

Il portiere del Milan e della Nazionale, Donnarumma, risulta essere decisivo, almeno una volta, praticamente in tutte le gare dei rossoneri. Le parate di Donnarumma, che sia chiamato in causa una o più volte nel corso del match, arrivano spesso nei momenti decisivi dell’incontro.

Proprio nelle ultime due partite, contro Napoli e Fiorentina, Gigio Donnarumma ha messo la sua firma, regalando al Milan, autore comunque di ottime prestazioni, la vittoria.

Milan nelle mani di Donnarumma: non eccellenti portieri di Juve, Inter e Napoli

In sostanza, Donnarumma ha già portato in dote diversi punti al Milan, conservando ciò che Ibra e compagni costruiscono in avanti. Ma come si comportano i portieri delle altre big del campionato?

Certamente, gli estremi difensori di Juve, Inter, Napoli, sono ottimi tra i pali, però, non sembrano essere così determinanti come lo è Donnarumma per il Milan. Una delle chiavi per capire il rendimento impressionante del Milan, dopo il lockdown, sta proprio nelle manone di Donnarumma.

Non può essere un caso se la porta del Milan rimanga spesso inviolata e nell’unica gara di campionato senza Donnarumma, contro la Roma, la sua assenza abbia portato i rossoneri a prendere tre reti, con complicità di Tatarusanu nella prima e due punti sprecati.

Con buona pace dei vari Szczesny (Buffon), Handanovic, Ospina (Meret), il portiere più forte della serie A, ma non solo trattandosi anche del numero 1 della Nazionale Italiana, al momento, è il calciatore del Milan, Gigio Donnarumma. Sarà importante, per la dirigenza del Milan, arrivare presto a un accordo con il procuratore di Donnarumma, Mino Raiola, per il rinnovo del contratto.

