DIRETTA Roma-Young Boys: segui la partita LIVE

Alle 21 scende in campo in Europa League anche la Roma di Fonseca. La qualificazione è già in tasca, l’obiettivo adesso è chiudere come primi del girone.

La Roma di Fonseca ha già messo in cascina la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi sono capolisti nel girone, contro lo Young Boys la vittoria è il risultato necessario per sancire matematicamente il passaggio della fase a gironi come prima del gruppo. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.