Nuovo DPCM, Conte: “Natale diverso, evitiamo lockdown generalizzato”

Il premier Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa il nuovo DPCM che durerà fino a dopo le feste di Natale

Un Natale diverso ma non per questo meno autentico: con queste parole il premier Giuseppe Conte ha presentato il nuovo DPCM approvato dal Governo e che si protrarrà fino a gennaio. Un testo arrivato al termine di una lunga discussione e che non significa abbassare la guardia: "Occorre impegno ed attenzione – ha raccomandato il premier – finché non arriverà il vaccino".

Conte presenta le regole per Natale: il nuovo DPCM

Se le Regioni prima di Natale saranno tutte Gialle, non significa liberi tutti: “Stiamo evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato penalizzante. I risultati ci confortano ma non possiamo abbassare la guardia” raccomanda il presidente del Consiglio. Per le misure confermate le anticipazioni delle vigilia con gli stop agli spostamenti fuori Regione dal 21 dicembre al 6 gennaio, fuori Comune il 25-26 dicembre e il 1° gennaio. Aperti i negozi fino alle 21, mentre resta nelle zone arancioni e gialle la chiusura per bar e ristoranti se non per asporto e consegne a domicilio. Ritorno a scuola il 7 gennaio.