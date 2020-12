DIRETTA Parma-Benevento: segui la partita LIVE

Alle 15 in programma la sfida tra Parma e Benevento, entrambe in gran fiducia e con la voglia di continuare la striscia positiva.

Parma e Benevento sono divise soltanto da un punto, ma soprattutto a tenerle distanti dalla zona rossa della classifica ci sono soltanto pochissime lunghezze. Due risultati consecutivi di fila per i sanniti, l’ultimo entusiasmante contro la Juventus. Per la squadra di Liverani, invece, il successo conquistato a Marassi contro il Genoa ha dato vigore a tutto l’ambiente. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.