Udinese-Atalanta, arriva la decisione definitiva: non si gioca

Udinese-Atalanta, è arrivata la decisione definitiva dell’arbitro La Penna dopo il check fatto alle 15.45: non si gioca la partita

Udinese-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi: le condizioni del campo della Dacia Arena, nonostante l’incessante lavoro degli addetti che hanno provato a spalare via una quantità di acqua impressionante, ma senza poter evitare che la pioggia incessante consentisse alla gara di disputasse.

Rinvio a data da destinarsi, anche seguendo quelli che saranno gli impegni dell’Atalanta in Champions. L’arbitro La Penna ha provato per diversi minuti a far rimbalzare il pallone in tutte le zone del campo accompagnato dai capitani De Paul per l’Udinese e Toloi per l’Atalanta.

Inutile il lavoro degli addetti: la gara non si gioca

Sono stati tre i check fatti dall’arbitro La Penna che hanno costantemente provato a constatare la possibilità di disputare la gara. Sempre accompagnato dai due capitani De Paul e Toloi, l’arbitro ha fatto test alle 15, 15.30 ed alle 15.45. Il terzo test, al pari dei precedenti è durato più degli altri nella speranza che la pioggia smorzasse la sua forza, mentre gli addetti al campo hanno lavorato incessantemente.

